«Лозанна» и «Астана» встретятся в матче отбора Лиги конференций

«Лозанна» (Швейцария) и «Астана» (Казахстан) встретятся в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 7 августа. Игра пройдет на арене «Стад-де-ла-Тюильер» в Лозанне, начало — в 21.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Лозанна» — «Астана» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

07 августа, 21:15. Stade de la Tuiliere (Лозанна)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. В Казахстане игру также будет показывать канал «Qazsport».

Ответная встреча команд в 3-м раунде отбора Лиги конференций состоится 14 августа.

Во 2-м квалификационном раунде ЛК «Лозанна» победила «Винтентур» (8:2 по сумме двух матчей), а «Астана» прошла «Зимбру» (3:1).