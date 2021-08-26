«Линколн» стал первым гибралтарским клубом, который пробился в групповой этап еврокубка
21:54
«Линколн» победил «Ригу» (3:1 д. в.) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций.
Первая игра завершилась вничью — 1:1. «Линколн» стал первым клубом из Гибралтара, который достиг группового этапа европейского клубного турнира.
Лига конференций
Плей-офф. Путь чемпионов
«Линколн» (Гибралтар) — «Рига» (Латвия) — 3:1 д.в. (1:1, 0:0, 2:0)
Первый матч — 1:1
26 августа. Гибралтар. Стадион «Виктория».
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