19 декабря, 01:15

«Страсбур» занял первое место в общем этапе Лиги конференций: турнирная таблица после 6-го тура

Евгений Козинов
Корреспондент
Болельщики «Страсбура».
Фото Reuters

В четверг, 18 декабря, состоялись матчи 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

По итогам шести туров первым стал «Страсбур», набравший 16 очков. Французская команда не проиграла ни одного матча. Вторым стал «Ракув» с 14 очками. Следом у пяти команд по 13 очков: АЕК (Афины), «Спарта», «Райо Вальекано», «Шахтер» и «Майнц».

На последней строчке — «Рапид», который за 6 матчей набрал 1 очко.

Команды, занявшие первые 8 строчек, вышли в 1/8 финала. В стыковых матчах сыграют клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место.

Стыковые матчи пройдут 19-20 и 26-27 февраля, а игры 1/8 финала — 12-13 и 19-20 марта 2025 года.

