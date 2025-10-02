Лига конференций: трансляция матчей 2 октября онлайн
Матчи второго тура общего этапа Лиги конференций будут сыграны в четверг, 2 октября.
Расписание матчей Лиги конференций 2 октября (московское время):
19.45. «Зриньски» — «Линкольн»
19.45. «Омония» — «Майнц»
19.45. «Лех» — «Рапид»
19.45. «Ягеллония» — «Хамрун Спартанс»
19.45. «Динамо» Киев — «Кристал Пэлас»
19.45. «КуПС» — «Дрита»
19.45. «Ноа» — «Риека»
19.45. «Райо Вальекано» — «Шкендия»
19.45. «Лозанна» — «Брейдаблик»
22.00. «Шелбурн» — «Хекен»
22.00. «Абердин» — «Шахтер»
22.00. «Легия» — «Самсунспор»
22.00. «Фиорентина» — «Сигма»
22.00. «Ракув» — «Университатя» Крайова
22.00. АЕК Ларнака — АЗ
22.00. «Целе» — АЕК
22.00. «Спарта» Прага — «Шэмрок Роверс»
22.00. «Слован» — «Страсбур»
Ключевые события и результаты игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матчи Лиги конференций показывать онлайн-платформа «Okko Спорт».