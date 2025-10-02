Футбол
Лига конференций
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 17:25

Лига конференций: трансляция матчей 2 октября онлайн

2 октября будут сыграны 18 матчей Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Матчи второго тура общего этапа Лиги конференций будут сыграны в четверг, 2 октября.

Расписание матчей Лиги конференций 2 октября (московское время):

19.45. «Зриньски» — «Линкольн»

19.45. «Омония» — «Майнц»

19.45. «Лех» — «Рапид»

19.45. «Ягеллония» — «Хамрун Спартанс»

19.45. «Динамо» Киев — «Кристал Пэлас»

19.45. «КуПС» — «Дрита»

19.45. «Ноа» — «Риека»

19.45. «Райо Вальекано» — «Шкендия»

19.45. «Лозанна» — «Брейдаблик»

22.00. «Шелбурн» — «Хекен»

22.00. «Абердин» — «Шахтер»

22.00. «Легия» — «Самсунспор»

22.00. «Фиорентина» — «Сигма»

22.00. «Ракув» — «Университатя» Крайова

22.00. АЕК Ларнака — АЗ

22.00. «Целе» — АЕК

22.00. «Спарта» Прага — «Шэмрок Роверс»

22.00. «Слован» — «Страсбур»

Ключевые события и результаты игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матчи Лиги конференций показывать онлайн-платформа «Okko Спорт».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига конференций
Читайте также
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • _Точный счёт Матчей_

    /Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Лига Европы 19:45 Фенирбахче - Ницца Первый Тайм Фенирбахче Забьёт Да Коэффициент 1,80 (На данное событие есть Коэффициент Около 6) Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)

    02.10.2025

    • Гвардиола — об О'Райли: «Первоклассный игрок»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости