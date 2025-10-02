Лига конференций: трансляция матчей 2 октября онлайн

Матчи второго тура общего этапа Лиги конференций будут сыграны в четверг, 2 октября.

Расписание матчей Лиги конференций 2 октября (московское время):

19.45. «Зриньски» — «Линкольн»

19.45. «Омония» — «Майнц»

19.45. «Лех» — «Рапид»

19.45. «Ягеллония» — «Хамрун Спартанс»

19.45. «Динамо» Киев — «Кристал Пэлас»

19.45. «КуПС» — «Дрита»

19.45. «Ноа» — «Риека»

19.45. «Райо Вальекано» — «Шкендия»

19.45. «Лозанна» — «Брейдаблик»

22.00. «Шелбурн» — «Хекен»

22.00. «Абердин» — «Шахтер»

22.00. «Легия» — «Самсунспор»

22.00. «Фиорентина» — «Сигма»

22.00. «Ракув» — «Университатя» Крайова

22.00. АЕК Ларнака — АЗ

22.00. «Целе» — АЕК

22.00. «Спарта» Прага — «Шэмрок Роверс»

22.00. «Слован» — «Страсбур»

Ключевые события и результаты игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матчи Лиги конференций показывать онлайн-платформа «Okko Спорт».