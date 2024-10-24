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Лига конференций: смотреть матчи 24 октября онлайн

Опубликовано расписание 2-го тура Лиги конференций сезона-2024/25
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Энцо Фернандес, игрок ФК «Челси».
Фото AFP

24 октября состоится 2-й тур Лиги конференций. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Лига конференций, 2-й тур

24 октября, четверг

17.30. «Викингур Рейкьявик» — «Серкль» Брюгге

19.45. АПОЭЛ — «Борац» Баня-Лука

19.45. «Юргорден» — «Витория» Гимараэш

19.45. «Санкт-Галлен» — «Фиорентина»

19.45. «Хартс» — «Омония»

19.45. «Ягеллония» — «Петрокуб»

19.45. «Гент» — «Мольде»

19.45. «Ларн» — «Шэмрок Роверс»

19.45. «Целе» — «Истанбул»

19:45. «Панатинаикос» — «Челси»

19:45. «Рапид» Вена — «Ноа»

22.00. «Млада-Болеслав» — «Лугано»

22.00. «ТСЦ» Бачка Топола — «Легия»

22.00. ХИК — «Динамо» Минск

22.00. «Олимпия» — ЛАСК

22.00. «Пафосс» — «Хайденхайм»

22.00. «Бетис» — «Копенгаген»

22.00. «Нью Сэйнтс» — «Астана»

В России в прямом эфире матчи Лиги конференций можно смотреть на платформе Okko по платной подписке.

Лига конференций УЕФА: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика

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