Лига конференций: смотреть матчи 24 октября онлайн

24 октября состоится 2-й тур Лиги конференций. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Лига конференций, 2-й тур

24 октября, четверг

17.30. «Викингур Рейкьявик» — «Серкль» Брюгге

19.45. АПОЭЛ — «Борац» Баня-Лука

19.45. «Юргорден» — «Витория» Гимараэш

19.45. «Санкт-Галлен» — «Фиорентина»

19.45. «Хартс» — «Омония»

19.45. «Ягеллония» — «Петрокуб»

19.45. «Гент» — «Мольде»

19.45. «Ларн» — «Шэмрок Роверс»

19.45. «Целе» — «Истанбул»

19:45. «Панатинаикос» — «Челси»

19:45. «Рапид» Вена — «Ноа»

22.00. «Млада-Болеслав» — «Лугано»

22.00. «ТСЦ» Бачка Топола — «Легия»

22.00. ХИК — «Динамо» Минск

22.00. «Олимпия» — ЛАСК

22.00. «Пафосс» — «Хайденхайм»

22.00. «Бетис» — «Копенгаген»

22.00. «Нью Сэйнтс» — «Астана»

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