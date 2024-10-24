Лига конференций: смотреть матчи 24 октября онлайн
24 октября состоится 2-й тур Лиги конференций. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.
Лига конференций, 2-й тур
24 октября, четверг
17.30. «Викингур Рейкьявик» — «Серкль» Брюгге
19.45. АПОЭЛ — «Борац» Баня-Лука
19.45. «Юргорден» — «Витория» Гимараэш
19.45. «Санкт-Галлен» — «Фиорентина»
19.45. «Хартс» — «Омония»
19.45. «Ягеллония» — «Петрокуб»
19.45. «Гент» — «Мольде»
19.45. «Ларн» — «Шэмрок Роверс»
19.45. «Целе» — «Истанбул»
19:45. «Панатинаикос» — «Челси»
19:45. «Рапид» Вена — «Ноа»
22.00. «Млада-Болеслав» — «Лугано»
22.00. «ТСЦ» Бачка Топола — «Легия»
22.00. ХИК — «Динамо» Минск
22.00. «Олимпия» — ЛАСК
22.00. «Пафосс» — «Хайденхайм»
22.00. «Бетис» — «Копенгаген»
22.00. «Нью Сэйнтс» — «Астана»
В России в прямом эфире матчи Лиги конференций можно смотреть на платформе Okko по платной подписке.
Лига конференций УЕФА: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика