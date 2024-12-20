Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
В пятницу, 20 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.
В результате жеребьевки определились 8 пар команд, которые сыграют в стыковых матчах.
«Гент» (Бельгия) — «Бетис» (Испания);
«Целе» (Словения) — АПОЭЛ (Кипр);
«Копенгаген» (Дания) — «Хайденхайм» (Германия);
«Омония» (Кипр) — «Пафос» (Кипр);
ТСЦ (Сербия) — «Ягеллония» (Польша);
«Викингур» (Исландия) — «Панатинаикос» (Греция);
«Мольде» (Норвегия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Олимпия» (Словения).
Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. Победители сыграют в 1/8 финала турнира.
Ранее напрямую в 1/8 финала турнира вышли команды, занявшие первые 8 мест в таблице общего этапа Лиги конференций: «Челси» (Англия), «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Фиорентина» (Италия), «Рапид» (Австрия), «Юргорден» (Швеция), «Лугано» (Швейцария), «Легия» (Польша) и «Серкль Брюгге» (Бельгия).