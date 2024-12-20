Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

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В пятницу, 20 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.

В результате жеребьевки определились 8 пар команд, которые сыграют в стыковых матчах.

«Гент» (Бельгия) — «Бетис» (Испания);

«Целе» (Словения) — АПОЭЛ (Кипр);

«Копенгаген» (Дания) — «Хайденхайм» (Германия);

«Омония» (Кипр) — «Пафос» (Кипр);

ТСЦ (Сербия) — «Ягеллония» (Польша);

«Викингур» (Исландия) — «Панатинаикос» (Греция);

«Мольде» (Норвегия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия);

«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Олимпия» (Словения).

Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. Победители сыграют в 1/8 финала турнира.

Ранее напрямую в 1/8 финала турнира вышли команды, занявшие первые 8 мест в таблице общего этапа Лиги конференций: «Челси» (Англия), «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Фиорентина» (Италия), «Рапид» (Австрия), «Юргорден» (Швеция), «Лугано» (Швейцария), «Легия» (Польша) и «Серкль Брюгге» (Бельгия).