«Бетис» обыграл «Гент», «Копенгаген» уступил «Хайденхайму»
Прошли матчи первого стыкового раунда плей-офф Лиги конференций.
Испанский «Реал Бетис» в гостях обыграл бельгийский «Гент» — 0:3. У гостей по голу забили Антони (47-я минута), Седрик Бакамбю (72-я минута) и Серхи Альтимира (84-я минута).
В параллельном матче датский «Копенгаген» дома уступил уступил немецкому «Хайденхайму» со счетом 1:2. У гостей по голу забили Томас Келлер (59-я минута) и Тим Зирслебен (85-я минута), а у хозяев единственный мяч забил экс-игрок «Спартака» Джордан Ларссон в конце первого тайма (45-я минута).
Боснийский «Борац» в гостях переиграл словенскую «Олимпию» — 1:0.
В другом матче вничью сыграли кипрские «Омония» и «Пафос» — 1:1.
Новости
Судейство
4 авг 14:21
9