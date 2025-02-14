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«Бетис» обыграл «Гент», «Копенгаген» уступил «Хайденхайму»

Сергей Ярошенко
Антони (справа).
Фото Global Look Press

Прошли матчи первого стыкового раунда плей-офф Лиги конференций.

Испанский «Реал Бетис» в гостях обыграл бельгийский «Гент» — 0:3. У гостей по голу забили Антони (47-я минута), Седрик Бакамбю (72-я минута) и Серхи Альтимира (84-я минута).

Лига конференций. Стыковые матчи.
13 февраля 2025, 23:00. Геламко Арена (Гент)
Гент
0:3
Бетис

В параллельном матче датский «Копенгаген» дома уступил уступил немецкому «Хайденхайму» со счетом 1:2. У гостей по голу забили Томас Келлер (59-я минута) и Тим Зирслебен (85-я минута), а у хозяев единственный мяч забил экс-игрок «Спартака» Джордан Ларссон в конце первого тайма (45-я минута).

Лига конференций. Стыковые матчи.
13 февраля 2025, 23:00. Паркен (Копенгаген)
Копенгаген
1:2
Хайденхайм

Боснийский «Борац» в гостях переиграл словенскую «Олимпию» — 1:0.

В другом матче вничью сыграли кипрские «Омония» и «Пафос» — 1:1.

Лига конференций. Стыковые матчи.
13 февраля 2025, 23:00. Городской (Баня-Лука)
Борац Б-Л
1:0
Олимпия Л
Лига конференций. Стыковые матчи.
13 февраля 2025, 23:00. ГСП (Никосия)
Омония
1:1
Пафос

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