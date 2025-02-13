«Шэмрок Роверс» обыграл «Мольде», «Панатинаикос» уступил «Викингуру»

Прошли матчи первого стыкового раунда плей-офф Лиги конференций.

Ирландский «Шэмрок Роверс» в гостях обыграл шведский «Мольде» — 1:0. Единственный мяч на 57-й минуте забил Майкл Нунан, став автором самого молодого гола в истории турнира в возрасте 16 лет, 6 месяцев и 13 дней.

Лига конференций. Стыковые матчи.

13 февраля 2025, 20:45. Акер (Мольде)

В параллельном матче греческий «Панатинаикос» в гостях уступил исландскому «Викингуру» со счетом 1:2. У хозяев по голу забили Давид Атласон (13-я минута) и Маттиас Вилхьялмссон (59-я минута), а у гостей единственный мяч забил Фотис Иоаннидис в концовке встречи (90+1-я минута).

Лига конференций. Стыковые матчи.

13 февраля 2025, 20:45. Bolt Arena (Хельсинки)

Кипрский АПОЭЛ в гостях сыграл вничью со словенским «Целе» — 2:2.

В другом матче польская «Ягеллония» переиграла сербский «Бачка-Топола» — 3:1.

Лига конференций. Стыковые матчи.

13 февраля 2025, 20:45. Целе (Целе)