Лига конференций, первые матчи стыкового раунда: началась трансляция

Первые матчи стыкового раунда Лиги конференций пройдут в четверг, 13 февраля. Игровой день включает восемь встреч. Первая половина из них начинается в 20.45 по московскому времени, вторая — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги конференций 13 февраля (четверг):

Время — московское.

В России отдельные игры Лиги конференций и интересные моменты всех встреч в одном окне в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Ключевые события и результаты игрового дня можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».