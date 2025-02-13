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13 февраля 2025, 20:45

Лига конференций, первые матчи стыкового раунда: началась трансляция

Первые матчи стыкового раунда Лиги конференций пройдут 13 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Первые матчи стыкового раунда Лиги конференций пройдут в четверг, 13 февраля. Игровой день включает восемь встреч. Первая половина из них начинается в 20.45 по московскому времени, вторая — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги конференций 13 февраля (четверг):

Время — московское.

В России отдельные игры Лиги конференций и интересные моменты всех встреч в одном окне в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Ключевые события и результаты игрового дня можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

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Лига конференций
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