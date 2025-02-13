Лига конференций, первые матчи стыкового раунда: началась трансляция
Первые матчи стыкового раунда Лиги конференций пройдут 13 февраля
Первые матчи стыкового раунда Лиги конференций пройдут в четверг, 13 февраля. Игровой день включает восемь встреч. Первая половина из них начинается в 20.45 по московскому времени, вторая — в 23.00 мск.
Расписание матчей Лиги конференций 13 февраля (четверг):
- 20.45. «Целе» — АПОЭЛ
- 20.45. «Бачка-Топола» — «Ягеллония»
- 20.45. «Викингур» — «Панатинаикос»
- 20.45. «Мольде» — «Шэмрок Роверс»
- 23.00. «Гент» — «Бетис»
- 23.00. «Копенгаген» — «Хайденхайм»
- 23.00. «Омония» — «Пафос»
- 23.00. «Борац» — «Олимпия»
Время — московское.
В России отдельные игры Лиги конференций и интересные моменты всех встреч в одном окне в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».
Ключевые события и результаты игрового дня можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
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