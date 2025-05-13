«Бетис» и «Челси» сыграют в финале Лиги конференций 28 мая

«Бетис» и «Челси» сыграют в финале Лиги конференций в среду, 28 мая. Матч пройдет на городском стадионе во Вроцлаве (Польша) и начнется в 22.00 по московскому времени. Эта арена принимала игры Евро-2012

В полуфинале турнира испанский клуб по сумме встреч прошел «Фиорентину» — 4:3, а лондонцы выиграли у «Юргордена» — 5:1.

Лига конференций. Финал.

28 мая 2025, 22:00. Городской (Вроцлав)

Финальный матч Лиги конференций «Бетис» — «Челси», как и весь еврокубовый сезон, в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.