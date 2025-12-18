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Лига конференций, 18 декабря: расписание матчей, где смотреть трансляцию

Опубликовано расписание 6-го тура общего этапа Лиги конференций
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей Лиги конференций.
Фото Reuters

В четверг, 18 декабря, состоятся матчи 6-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 6-го тура Лиги конференций

18 декабря, четверг

23.00. «Сигма» — «Лех»

23.00. «Лозанна» — «Фиорентина»

23.00. «Зриньски» — «Рапид»

23.00. «Страсбург» — «Брейдаблик»

23.00. «Райо Вальекано» — «Дрита»

23.00. «АЗ Алкмар» — «Ягеллония»

23.00. «Легия» — «Линкольн»

23.00. «Целе» — «Шелбурн»

23.00. АЕК — «Университатя»

23.00. «Шэмрок Роверс» — «Хамрун Спартанс»

Ключевые события игр доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть матчи можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

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