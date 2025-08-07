«Левски» и «Сабах» встретятся в матче Лиги конференций

Болгарский «Левски» и азербайджанский «Сабах» встретятся в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 7 августа. Игра пройдет на «Алинджа Арене» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями игры «Левски» — «Сабах» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

07 августа, 21:00. Georgi Asparuhov (София)

Ответная игра 3-го раунда отбора Лиги конференций состоится через неделю, 14 августа. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора, где встретится с АЗ или «Вадуцем».

«Левски» начал евросезон со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, уступив «Браге» с общим счетом 0:1. «Сабах» проиграл «Целе» в 1-м раунде отбора ЛЕ (5:6), а во 2-м раунде отбора Лиги конференций прошел «Петрокуб» (6:1).