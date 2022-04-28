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28 апреля, 23:53

«Лестер» сыграл вничью с «Ромой» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
28 апреля. «Лестер» — «Рома» — 1:1.
Фото Reuters

«Лестер» и «Рома» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Встреча, которая прошла в Англии, закончилась со счетом 1:1.

Римляне открыли счет в первом тайме. Отличился полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

Во втором тайме счет сравнял нападающий «Лестера» Адемола Лукман.

Полузащитник римлян Генрих Мхитарян получил травму бедра и был заменен в первой половине второго тайма.

Ответная игра пройдет в Италии 5 мая.

Лига конференций. 1/2 финала
28 апр, 22:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:1
Рома
Голы
Пеллегрини, 15 (0:1), Манчини, 67 (1:1)
Лестер
Шмейхель Фофана Эванс Рикарду Перейра Кастань (Джастин, 21) Тилеманс Мэддисон Олбрайтон (Барнс, 62) Дьюсбери-Холл Варди (Ихеаначо, 63) Лукман (Перес, 83)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Смоллинг Манчини Кристанте Пеллегрини (Винья, 85) Залевски (Афена-Гьян, 85) Мхитарян (Верету, 57) Абрахам Дзаньоло (Сержиу Оливейра, 69)
Предупреждения
Дьюсбери-Холл 26’, Варди 59’  -  Абрахам 8’, Дзаньоло 63’
Судьи
Гранде (Испания)
ФК Лестер
ФК Рома
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