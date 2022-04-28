«Лестер» сыграл вничью с «Ромой» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций
«Лестер» и «Рома» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Встреча, которая прошла в Англии, закончилась со счетом 1:1.
Римляне открыли счет в первом тайме. Отличился полузащитник Лоренцо Пеллегрини.
Во втором тайме счет сравнял нападающий «Лестера» Адемола Лукман.
Полузащитник римлян Генрих Мхитарян получил травму бедра и был заменен в первой половине второго тайма.
Ответная игра пройдет в Италии 5 мая.
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