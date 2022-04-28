«Лестер» сыграл вничью с «Ромой» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций

«Лестер» и «Рома» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Встреча, которая прошла в Англии, закончилась со счетом 1:1.

Римляне открыли счет в первом тайме. Отличился полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

Во втором тайме счет сравнял нападающий «Лестера» Адемола Лукман.

Полузащитник римлян Генрих Мхитарян получил травму бедра и был заменен в первой половине второго тайма.

Ответная игра пройдет в Италии 5 мая.