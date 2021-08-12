Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

Леонид Слуцкий посетовал на потерю Деспотовича после вылета «Рубина» из еврокубков

22:36
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о потере нападающего Джордже Деспотовича после поражения от «Ракува» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций (0:1).

Деспотович получил травму 8 августа в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Деспотович — ключевой форвард команды. С его потерей мы теряем качества в атаке. Это было видно и в том году, когда мы теряли его из-за травмы», — сказал Слуцкий.

Первая встреча завершился со счетом 0:0. «Рубин» вылетел из еврокубков, а «Ракув» прошел в следующую стадию Лиги конференций.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Будет ли Дзюба в сборной, готов ли играть Фернандес, почему отказался от совмещения. Большое интервью Карпина
«Когда играл Чайковский, в концовке хотелось исполнить танец африканского племени». Трефилов, Алексеев и гандболистки рассказывают про Олимпиаду
«С твоей мамой». Грубый ответ Деспотовича болельщику после поражения «Рубина»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
7
Офсайд