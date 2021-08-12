Леонид Слуцкий посетовал на потерю Деспотовича после вылета «Рубина» из еврокубков

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о потере нападающего Джордже Деспотовича после поражения от «Ракува» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций (0:1).

Деспотович получил травму 8 августа в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Деспотович — ключевой форвард команды. С его потерей мы теряем качества в атаке. Это было видно и в том году, когда мы теряли его из-за травмы», — сказал Слуцкий.

Первая встреча завершился со счетом 0:0. «Рубин» вылетел из еврокубков, а «Ракув» прошел в следующую стадию Лиги конференций.