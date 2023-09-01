«Легия» в серии пенальти обыграла «Мидтьюлланн» в квалификации Лиги конференций

«Легия» выиграла у «Мидтьюлланна» в 4-м отборочном раунде Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе Войска Польского в Варшаве.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине «Легия» и «Мидтьюлланн» забили по одному мячу. Так как в первом матче была зафиксирована ничья (3:3), команды сыграли дополнительное время, где не было забито голов.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Легии» — 6:5. Польская команда вышла в групповую стадию турнира.