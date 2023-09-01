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Сегодня, 00:53

«Легия» в серии пенальти обыграла «Мидтьюлланн» в квалификации Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Легия» выиграла у «Мидтьюлланна» в 4-м отборочном раунде Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе Войска Польского в Варшаве.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине «Легия» и «Мидтьюлланн» забили по одному мячу. Так как в первом матче была зафиксирована ничья (3:3), команды сыграли дополнительное время, где не было забито голов.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Легии» — 6:5. Польская команда вышла в групповую стадию турнира.

Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 22:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
1:1
Мидтьюлланн
Футбол
Лига конференций
ФК Легия
ФК Мидтьюлланн
1
0
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