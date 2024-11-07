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«Легия» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги конференций

«Легия» сыграет с «Динамо» Минск в Лиге конференций 7 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Педро Игор, игрок ФК «Динамо» Минск.
Фото ФК «Динамо» Минск

«Легия» встретится «Динамо» Минск в матче 3-го тура Лиги конференций в четверг, 7 ноября. Игра состоится на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша). Начало — в 20.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Легия» — «Динамо» Минск можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 2-м туре общего этапа ЛК польский клуб уверенно победил «Бачку-Тополу» со счетом 3:0, белорусская команда проиграла ХИКу — 0:1.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур
07 нояб, 20:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
Динамо Мн

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Лига конференций
ФК Динамо (Минск)
ФК Легия
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