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Сегодня, 21:17

«Легия», «Пюник», «Сент-Патрикс» и «Викингур» вышли в финал квалификации Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны четыре участника финала квалификации Лиги конференций.

В ответных матчах «Викингур» победил «Флору» (2:1, первый матч — 1:1), «Легия» сыграла вничью с «Бреннбю» (1:1, первый матч — 3:2), «Пюник» оказался сильнее «Ордабасы» (1:0, первая игра — 1:0), а «Сабах» проиграл «Сент-Патрикс» (0:1, первый матч — 0:1).

Таким образом, в финал квалификации вышли «Викингур», «Легия», «Пюник» и «Сент-Патрикс».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
15 авг, 19:00. A. Le Coq Arena (Таллин)
Флора
1:2
Викингур Р
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
15 авг, 19:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
1:1
Бреннбю
Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
15 авг, 19:00. Yerevan Football Academy Stadium (Ереван)
Пюник
1:0
Ордабасы
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
15 авг, 19:00. Alinja Arena (Масазыр)
Сабах
0:1
Сент-Патрик'с

Лига конференций
ФК Легия
ФК Ордабасы
ФК Пюник
ФК Флора
1
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