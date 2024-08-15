«Легия», «Пюник», «Сент-Патрикс» и «Викингур» вышли в финал квалификации Лиги конференций

Стали известны четыре участника финала квалификации Лиги конференций.

В ответных матчах «Викингур» победил «Флору» (2:1, первый матч — 1:1), «Легия» сыграла вничью с «Бреннбю» (1:1, первый матч — 3:2), «Пюник» оказался сильнее «Ордабасы» (1:0, первая игра — 1:0), а «Сабах» проиграл «Сент-Патрикс» (0:1, первый матч — 0:1).

Таким образом, в финал квалификации вышли «Викингур», «Легия», «Пюник» и «Сент-Патрикс».