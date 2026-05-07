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7 мая, 23:57

«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» встретятся в финале Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» стали финалистами Лиги конференций в сезоне-2025/26.

В полуфинале английский клуб переиграл «Шахтер» (3:1, 2:1). В ответной встрече лондонцы дома одержали победу благодаря автоголу Педро Энрике (25-я минута) и голу Исмаилы Сарра (52-я). У гостей отличился Эгиналдо (34-я).

Испанская команда в полуфинале оказалась сильнее «Страсбура» (1:0; 1:0). Единственный гол во второй встрече забил Алемао (42-я).

Финал Лиги конференций пройдет 27 мая на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия).

Лига конференций. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. ла Мено (Страсбург)
Страсбур
0:1
Райо Вальекано

Лига конференций. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. Селхерст Парк (Лондон)
Кристал Пэлас
2:1
Шахтер

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ФК Кристал Пэлас
ФК Райо Вальекано
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