«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» встретятся в финале Лиги конференций
«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» стали финалистами Лиги конференций в сезоне-2025/26.
В полуфинале английский клуб переиграл «Шахтер» (3:1, 2:1). В ответной встрече лондонцы дома одержали победу благодаря автоголу Педро Энрике (25-я минута) и голу Исмаилы Сарра (52-я). У гостей отличился Эгиналдо (34-я).
Испанская команда в полуфинале оказалась сильнее «Страсбура» (1:0; 1:0). Единственный гол во второй встрече забил Алемао (42-я).
Финал Лиги конференций пройдет 27 мая на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия).
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Судейство
4 авг 14:21
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