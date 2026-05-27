«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» сыграют в финале Лиги конференций 27 мая

«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» встретятся в финале Лиги конференций УЕФА в среду, 27 мая. Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В полуфинале ЛК «Кристал Пэлас» победил «Шахтер» дома и на выезде — 2:1, 3:1. «Райо Вальекано» обыграл «Страсбург» по сумме двух встреч — 1:0, 1:0.

Лига конференций УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры