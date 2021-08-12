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Ковалевски поздравил «Ракув» с победой над «Рубином» в Лиге конференций

22:05
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Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился эмоциями от победы «Ракува» над «Рубином» (1:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

«Браво, «Ракув»! — написал Ковалевски в Twitter.

Автором единственного гола стал латвиец Владислав Гутковский, отличившийся на 111-й минуте.

Первый матч прошел в польской Ченстохове 5 августа и завершился со счетом 0:0. Таким образом, польский клуб вышел в раунд плей-офф турнира, где встретится с бельгийским «Гентом».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Kowalewski_Woj/status/1425887978711289859

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Александр Кравченко все материалы автора

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