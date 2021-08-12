Ковалевски поздравил «Ракув» с победой над «Рубином» в Лиге конференций
22:05
Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился эмоциями от победы «Ракува» над «Рубином» (1:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
«Браво, «Ракув»! — написал Ковалевски в Twitter.
Автором единственного гола стал латвиец Владислав Гутковский, отличившийся на 111-й минуте.
Первый матч прошел в польской Ченстохове 5 августа и завершился со счетом 0:0. Таким образом, польский клуб вышел в раунд плей-офф турнира, где встретится с бельгийским «Гентом».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Kowalewski_Woj/status/1425887978711289859
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю