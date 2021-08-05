«Когда во время матча узнал, что Месси ушел из «Барселоны». «Рубин» пошутил над ситуацией с футболками игроков команды
23:30
«Рубин» в Twitter пошутил над ситуацией, которая произошла в матче Лиги конференций против «Ракува». С футболок игроков казанской команды стали отклеиваться буквы и номера.
«Когда во время матча узнал, что Месси ушёл из «Барселоны», а 10-й номер занят другим игроком», — гласит подпись под фотографией, на которой изображен полузащитник Дарко Йевтич.
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