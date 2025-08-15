Футбол
15 августа, 01:40

Клуб из Сан-Марино впервые вышел в 4-й отборочный раунд еврокубка

Впервые клуб из Сан-Марино сыграет в плей-офф квалификации еврокубка
Евгений Козинов
Корреспондент

«Виртус» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций разгромил «Милсами» — 3:0.

Первая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу молдавской команды, поэтому по сумме двух встречи клуб из Сан-Марино вышел в 4-й отборочный раунд. Впервые в истории сан-маринская команда сыграет в раунде плей-офф квалификации еврокубкового турнира.

Соперником «Виртуса» по 4-му отборочному раунду будет исландский «Брейдаблик». Первый матч — 21 августа, а ответный — 28-го.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов.
14 августа, 22:00. Stadio di Acquaviva (Аккуавива)
Виртус
3:0
Милсами
Марко Николич.Николич выбил Кокорина. Чалов, Оздоев и Иосифов остаются в еврокубках. Гибралтарский кошмар армянского «Ноа»
