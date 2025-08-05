Футбол
5 августа, 20:00

«Клаксвик» — «Неман»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Клаксвик» и «Неман» встретятся в матче Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Клаксвик» (Фарерские острова) и «Неман» (Белоруссия) встретятся в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА во вторник, 5 августа. Игра пройдет на стадионе «Торсведлюр» в Торсхавне, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Клаксвик» — «Неман» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.
05 августа, 21:45. Torsvollur (Торсхавн)
Клаксвик
2:0
Неман

Ответная встреча команд состоится в четверг, 14 августа. Победитель противостояния выйдет в 4-й раунд, где встретится с испанским «Райо Вальекано».

На пути к 3-му квалификационному раунду «Клаксвик» победил «СЙК» из Финляндии (4:1) и «Раднички» из Сербии (1:0), а «Неман» прошел армянский «Урарту» (6:1) и словацкий «Кошице» (4:3).

Футбол
Лига конференций
ФК Неман
