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Дьюсбери-Холл: «В Лиге конференций появился шанс у многих ребят из академии «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл прокомментировал победу над «Шэмрок Роверс» (4:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Еще один хороший вечер на «Бридж». Многие скажут, что мы — главный фаворит этого турнира, и, честно говоря, так оно и есть. Но вы же понимаете, каков футбол: постоянно побеждать нелегко. Справедливые шесть побед парней из шести возможных — это очень хорошо.

В Лиге конференций появился шанс дебютировать для многих ребят из академии. Они уже переходили в нее, будучи первоклассными. Сейчас атмосфера хороша. Мы выигрываем, а для футбольного клуба это самое лучшее», — цитирует пресс-служба УЕФА Дьюсбери-Холла.

«Челси» одержал 6 побед в 6 матчах и вышел в плей-офф с первого места.

Марк Гиу. «Челси» резвится, армянский «Ноа» был в шаге от плей-офф, экс-спартаковец Сухи все еще в игре и забивает
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига конференций
ФК Челси
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