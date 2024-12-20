Дьюсбери-Холл: «В Лиге конференций появился шанс у многих ребят из академии «Челси»

Полузащитник «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл прокомментировал победу над «Шэмрок Роверс» (4:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Еще один хороший вечер на «Бридж». Многие скажут, что мы — главный фаворит этого турнира, и, честно говоря, так оно и есть. Но вы же понимаете, каков футбол: постоянно побеждать нелегко. Справедливые шесть побед парней из шести возможных — это очень хорошо.

В Лиге конференций появился шанс дебютировать для многих ребят из академии. Они уже переходили в нее, будучи первоклассными. Сейчас атмосфера хороша. Мы выигрываем, а для футбольного клуба это самое лучшее», — цитирует пресс-служба УЕФА Дьюсбери-Холла.

«Челси» одержал 6 побед в 6 матчах и вышел в плей-офф с первого места.