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«Кешлы» — «Сочи»: все голы матча

19:58
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«Сочи» на выезде играет против клуба из Баку «Кешлы» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Напомним, что первую встречу сочинцы выиграли со счетом 3:0.

21-я минута: гол Дуганджича

35-я минута: гол Фелипе Сантоса

38-й минута: гол Бурмистрова

Кешлы (Баку) — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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