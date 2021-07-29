«Кешлы» — «Сочи»: все голы матча
19:58
«Сочи» на выезде играет против клуба из Баку «Кешлы» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Напомним, что первую встречу сочинцы выиграли со счетом 3:0.
21-я минута: гол Дуганджича
35-я минута: гол Фелипе Сантоса
38-й минута: гол Бурмистрова
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