Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

«Кешлы» — «Сочи»: стартовые составы команд

17:54
Теги:

«Сочи» проведет ответный матч против клуба «Кешлы» в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций. Стали известны стартовые составы команд.

«Кешлы»: Намашко, Гыртымов, Бойвочи, Алиев, Гулиев, Ф.Сантос, Гигаури, Салахлы, Нету, Гаджиев, Гудьяби.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Прохин, Родриго, Юрганов, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Воробьев, Дуганджич.

Запасные: Адамов, Барач, Барсов, Колмаков, Маммана, Заика.

Напомним, что в первом матче российская команда на своем поле победила со счетом 3:0.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Яжемать самокатом проломила голову прохожей в Петербурге
Актер Владимир Стеклов госпитализирован в Москве
Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд