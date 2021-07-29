«Кешлы» — «Сочи»: стартовые составы команд
17:54
«Сочи» проведет ответный матч против клуба «Кешлы» в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций. Стали известны стартовые составы команд.
«Кешлы»: Намашко, Гыртымов, Бойвочи, Алиев, Гулиев, Ф.Сантос, Гигаури, Салахлы, Нету, Гаджиев, Гудьяби.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Прохин, Родриго, Юрганов, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Воробьев, Дуганджич.
Запасные: Адамов, Барач, Барсов, Колмаков, Маммана, Заика.
Напомним, что в первом матче российская команда на своем поле победила со счетом 3:0.
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