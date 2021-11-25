«Кайрат» устроил торжественные проводы Вагнеру Лав. Видео

После поражения от «Базеля» (2:3) в Лиге конференций «Кайрат» торжественно попрощался с Вагнером Лав. Бразилец провел последний матч за команду. Его контракт истекает в конце сезона и не будет продлен.

Видео опубликовано в Instagram портала Sports.kz. 37-летнего нападающего нарядили в национальный костюм. Затем партнеры по «Кайрату» качали его.

Вагнер Лав открыл счет в игре с «Базелем». Это был его первый мяч в Лиге конференций.