Гол Вагнера Лав помог «Кайрату» Бердыева обыграть «Фолу» в отборочном турнире Лиги конференций

«Кайрат» победил «Фолу» (3:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций. В первом матче казахстанский клуб также победил 4:1 и по сумме двух игр вышел в групповой этап.

В составе победителей один из мячей забил бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. Дубль сделал Артур Шушеначев. Главный тренер «Кайрата» — Курбан Бердыев, известный по работе с «Рубином» и «Ростовом».

Лига конференций

Плей-офф. Путь чемпионов

Ответный матч

«Кайрат» (Казахстан) — «Фола» (Люксембург) — 3:1 (3:1)

Первый матч — 4:1