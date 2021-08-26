Гол Вагнера Лав помог «Кайрату» Бердыева обыграть «Фолу» в отборочном турнире Лиги конференций
18:54
«Кайрат» победил «Фолу» (3:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций. В первом матче казахстанский клуб также победил 4:1 и по сумме двух игр вышел в групповой этап.
В составе победителей один из мячей забил бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. Дубль сделал Артур Шушеначев. Главный тренер «Кайрата» — Курбан Бердыев, известный по работе с «Рубином» и «Ростовом».
Лига конференций
Плей-офф. Путь чемпионов
Ответный матч
«Кайрат» (Казахстан) — «Фола» (Люксембург) — 3:1 (3:1)
Первый матч — 4:1
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