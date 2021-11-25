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Гол Вагнера Лав не помог «Кайрату» избежать поражения в матче с «Базелем»

20:24
Вагнер Лав и Жуау Паулу. Фото Twitter
Вагнер Лав и Жуау Паулу. Фото Twitter
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«Кайрат» уступил «Базелю» (2:3) в матче пятого тура группового турнира Лиги конференций.

На 23-й минуте хозяев вывел вперед Вагнер Лав. Экс-форвард ЦСКА забил свой первый мяч в Лиге конференций. Артур Кабрал на 45-й минуте сравнял результат с пенальти.

Казахстанский клуб вновь повел благодаря гол Камо Оганесяна на 56-й минуте. «Базель» ответил сначала дальним ударом Эдона Жегровы в девятку, а затем и голом Пайтима Касами. В концовке у хозяев был удален Ян Вороговский.

«Кайрат» с одним очком занимает последнее место в группе Н. Команда уже потеряла шансы выйти в в плей-офф. «Базель» прошел в плей-офф досрочно — первое место и 11 очков. Другой матч этой группы «Карабах» — «Омония» начнется в 20.45 по московскому времени.

В заключительном туре «Кайрат» на выезде сыграет с «Омонией». Напомним, что контракт Вагнера Лав истекает в конце года. Он провел последний матч за команду.

Напомним, что главным тренером «Кайрата» является экс-тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев.

Лига конференций. Группа H
25 нояб, 18:30. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
2:3
Базель
Голы
Вагнер Лав, 23 (1:0), Артур Кабрал, 45 (1:1), Оганесян, 56 (2:1), Жегрова, 69 (2:2), Касами, 73 (2:3)
Кайрат
Покатилов Алип Баньяк Миканович (Абикен, 55 ) Поляков Гуральски Вороговский Рикарду Алвеш (Оганесян, 55 ) Вагнер Лав (Сейдахмет, 80 ) Канте Мартинес (Шушеначев, 55 ) Жуау Паулу да Силва (Алыкулов, 70 )
Базель
Линднер Ланг (Лопес, 64) Пельмар Тавареш Касами Штокер (Жегрова, 64) Фрай Бюргер (Малес, 88) Артур Кабрал Миллар (Паласиос, 64) Ндой (Джака, 88)
Предупреждения
Гуральски 44, Абикен 77, Вороговский 89  -  Пельмар 54, Штокер 61, Касами 66, Артур Кабрал 77
Удаления
Вороговский 90 (вторая ж.к)
Судьи
Кикачеишвили

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Евгений Петров все материалы автора
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