Гол Вагнера Лав не помог «Кайрату» избежать поражения в матче с «Базелем»

«Кайрат» уступил «Базелю» (2:3) в матче пятого тура группового турнира Лиги конференций.

На 23-й минуте хозяев вывел вперед Вагнер Лав. Экс-форвард ЦСКА забил свой первый мяч в Лиге конференций. Артур Кабрал на 45-й минуте сравнял результат с пенальти.

Казахстанский клуб вновь повел благодаря гол Камо Оганесяна на 56-й минуте. «Базель» ответил сначала дальним ударом Эдона Жегровы в девятку, а затем и голом Пайтима Касами. В концовке у хозяев был удален Ян Вороговский.

«Кайрат» с одним очком занимает последнее место в группе Н. Команда уже потеряла шансы выйти в в плей-офф. «Базель» прошел в плей-офф досрочно — первое место и 11 очков. Другой матч этой группы «Карабах» — «Омония» начнется в 20.45 по московскому времени.

В заключительном туре «Кайрат» на выезде сыграет с «Омонией». Напомним, что контракт Вагнера Лав истекает в конце года. Он провел последний матч за команду.

Напомним, что главным тренером «Кайрата» является экс-тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев.