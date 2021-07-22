«Карабах» не смог обыграть израильский «Ашдод» в матче Лиги конференций
20:55
Азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с израильским «Ашдодом» на своем поле в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 0:0.
С 83-й минуты «Карабах» играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил защитник Максим Медведев.
Лига конференций
2-й отборочный раунд
«Карабах» (Азербайджан) — «Ашдод» (Израиль) — 0:0
22 июля. Баку. Стадион «Азерсун Арена».
«КуПС» (Финляндия) — «Ворскла» (Украина) — 2:2 (1:1)
«Аустрия В» (Австрия) — «Брейдаблик» (Исландия) — 1:1 (1:0)
«Мольде» (Норвегия) — «Серветт Ж» (Швейцария) — 3:0 (2:0)
РФШ (Латвия) — «Пушкаш Академия» (Венгрия) — 3:0 (3:0)
«Олимпия Л» (Словения) — «Биркиркара» (Мальта) — 1:0 (0:0)
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