Итальянские клубы сыграют во всех трех финалах еврокубков

На этой неделе определились финалисты всех трех еврокубковых турниров.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 10 июня в Стамбуле.

В финал Лиги Европы в четверг, 18 мая, пробились «Севилья» и «Рома». Финальная игра состоится 31 мая в Будапеште.

В финале Лиги конференций «Вест Хэм» сыграет против «Фиорентины». Финальный матч пройдет 7 июня в Праге.

Таким образом, в финале всех еврокубковых турниров сыграет команда из чемпионата Италии.