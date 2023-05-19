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Сегодня, 01:05

Итальянские клубы сыграют во всех трех финалах еврокубков

Евгений Козинов
Корреспондент
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На этой неделе определились финалисты всех трех еврокубковых турниров.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 10 июня в Стамбуле.
В финал Лиги Европы в четверг, 18 мая, пробились «Севилья» и «Рома». Финальная игра состоится 31 мая в Будапеште.

В финале Лиги конференций «Вест Хэм» сыграет против «Фиорентины». Финальный матч пройдет 7 июня в Праге.

Таким образом, в финале всех еврокубковых турниров сыграет команда из чемпионата Италии.

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Лига конференций
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
ФК Фиорентина
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