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Итальяно: «Главной проблемой «Фиорентины» было то, что мы не забили второй гол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Базеля» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«На мой взгляд, мы провели хорошую игру. Такие команды, как «Базель», могут воспользоваться своими моментами. Нашей главной проблемой было то, что мы не забили второй гол, когда доминировали. Тем не менее, они выиграли первый тайм, а мы упустили свои моменты. Я убежден, что у нас еще шансы выиграть», — цитирует пресс-служба УЕФА Итальяно.

Ответный матч состоится 16 мая в Базеле. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Футбол
Лига конференций
ФК Базель
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
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