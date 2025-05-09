Иско — о ничьей с «Фиорентиной»: «Это была очень тяжелая игра»

Капитан «Бетиса» Иско прокомментировал выход испанской команды в финал Лиги конференций. Ответный матч с «Фиорентиной» в четверг, 8 мая, закончился ничьей (2:2).

«Это была очень тяжелая игра, особенно потому, что мы не использовали много моментов. Нам пришлось очень тяжело против сильного соперника, но в дополнительное время мы забили гол, который вывел нас в финал. Так что сейчас мне остается только радоваться!» — цитирует пресс-служба УЕФА Иско.

«Челси» в финале Лиги конференций-2025 сыграет против «Бетиса» на стадионе «Вроцлац» в среду, 28 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги Европы-2025/26.