Минское «Динамо» уступило ХИКу, а «Бетис» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матчах Лиги конференций

Минское «Динамо» проиграло ХИКу в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций — 0:1.

За финскую команду гол забил Лиэм Меллер, в конце матча ХИК не реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол, после которого удаление получил нападающий белорусской команды Трофим Мельниченко.

В параллельном матче «Бетис» сыграл вничью с «Копенгагеном» — 1:1. Российский нападающий датского клуба Герман Онугха остался в запасе.

В остальных встречах игрового дня «Лугано» победил «Млада Болеслав» (1:0), «Легия» разгромила «Бачку-Тополу» (3:0), «Олимпия» из Любляны обыграла ЛАСК (2:0),"Хайденхайм» одержал победу над «Пафосом» (1:0), а валлийский «Нью-Сэйнтс» оказался сильнее «Астаны» (2:0).