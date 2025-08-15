«Партизан» проиграл «Хайберниану» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций

«Партизан» выиграл у «Хайберниан» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций — 3:2 д.в.

Благодаря голу в дополнительное время шотландская команда по сумме двух встреч прошла в следующий раунд (первая игра — 2:0).

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 22:00. Easter Road Stadium (Эдинбург)

«Олимпия» из Любляны в дополнительное время забила два гола «Эгнатии» (4:2 д.в.) и прошла в 4-й отборочный раунд.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов.

14 августа, 22:00. Egnatia Arena (Рогожина)

«Динамо» из Тираны выиграло у «Хайдука» (3:1 д.в.), забив два гола в дополнительное время, «Рапид» по пенальти прошел «Данди Юнайтед» (2:2 д.в., пен. — 5:4), а «Спартак» из Трнавы победил «Университятю» (4:3 д.в.).

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 21:45. Selman Stermasi (Тирана)

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 21:45. Tannadice Park (Данди)