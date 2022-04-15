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Сегодня, 13:10

Хайкин прокомментировал вылет «Буде-Глимт» из Лиги конференций

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал вылет команды из Лиги конференций-2021/2022.

«Так бывает, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается. В эти минуты особенно ценишь то, что было. Наше европейское путешествие началось в июле, подошло к концу в апреле. Почти полноценный сезон. Мы сделали счастливым небольшой городок за Полярным кругом и ещё несколько десятков миллионов людей по всему миру — это ценно. Пришло время писать новую историю», — написал Хайкин в соцсетях.

Вчера, 14 апреля, «Буде-Глимт» в ответном матче 1/4 финала ЛК уступил «Роме» со счетом 0:4. По итогу двух встреч (5:2) подопечные Жозе Моуринью вышли в полуфинал турнира, а клуб Хайкина завершил свое выступление на турнире.

Никита Хайкин
Футбол
Лига конференций
ФК Буде-Глимт
ФК Рома
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