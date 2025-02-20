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20 февраля 2025, 23:21

«Копенгаген» обыграл «Хайденхайм» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций

Сергей Ярошенко

«Копенгаген» на выезде обыграл «Хайденхайм» в ответном стыковом матче Лиги конференций — 1:3 ОТ.

Счет в игре на 37-й минуте открыл нападающий гостей Амин Чиаха, на 63-й минуте преимущество удвоил с пенальти защитник Кевин Дикс. На 74-й минуте ответный мяч забил защитник немецкого клуба Лео Скиенца, после чего игра перешла в дополнительное время. Победный мяч на 114-й минуте забил защитник «Копегагена» Родриго Уэскас.

По сумме двух встреч «Копегаген» (4:3) прошел в 1/8 финала плей-офф турнира.

Лига конференций. Стыковые матчи.
20 февраля 2025, 20:45. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:3
Копенгаген

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Лига конференций
ФК Копенгаген
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