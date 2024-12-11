Хавбек «Астаны» заявил, что в команде не боятся «Челси»

Полузащитник «Астаны» Барнс Осей ответил на вопрос об отношении команды к предстоящему матчу с «Челси» в 5-м туре общего этапа Лиги конференций.

— У игроков «Астаны» нет страха перед именитым соперником?

— Конечно, нет. На поле выйдет 11 игроков против 11, их ведь не 12 или 13. Мы готовы сыграть против «Челси». Мы будем сосредоточены на результате и выполним все установки тренера», — цитирует Осея Legalbet.kz.

«Астана» на своем поле примет «Челси» в четверг, 12 декабря. Начало — в 18.30 по московскому времени.