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Сегодня, 09:30

Хавбек «Астаны» заявил, что в команде не боятся «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Астаны» Барнс Осей ответил на вопрос об отношении команды к предстоящему матчу с «Челси» в 5-м туре общего этапа Лиги конференций.

— У игроков «Астаны» нет страха перед именитым соперником?

Конечно, нет. На поле выйдет 11 игроков против 11, их ведь не 12 или 13. Мы готовы сыграть против «Челси». Мы будем сосредоточены на результате и выполним все установки тренера», — цитирует Осея Legalbet.kz.

«Астана» на своем поле примет «Челси» в четверг, 12 декабря. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Источник: Legalbet.kz
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Лига конференций
ФК Астана
ФК Челси
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