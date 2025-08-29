«Хамрун Спартанс» станет первой мальтийской командой в общем этапе еврокубкового турнира

В четверг, 28 августа, «Хамрун Спартанс» обыграл «РФШ» по сумме двух матчей в 4-м отборочном раунде Лиги конференций — 1:0 и 2:2.

Таким образом, «Хамрун Спартанс» станет первой командой из Мальты, которая сыграет в обшем этапе еврокубкового турнира.

Этим летом клуб начинал путь в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, где во втором раунде проиграл киевскому «Динамо», затем в 3-м раунде отборочного турнира Лиги Европы проиграл «Маккаби» из Тель-Авива.

Жеребьевка общего этапа Лиги конференций-2025/26 пройдет в пятницу, 29 августа. Финал турнира пройдет 27 мая 2026 года в Лейпциге.