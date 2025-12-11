«Хамрун Спартанс» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Хамрун Спартанс» и «Шахтер» сыграют в Лиге конференций 11 декабря

«Хамрун Спартанс» и «Шахтер» сыграют в 5-м туре Лиги конференций в четверг, 11 декабря. Игра на Национальном стадионе в Та Кали (Мальта) начинается в 23.00 по московскому времени.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур.

11 декабря 2025, 23:00. Национальный (Та Кали)

Ключевые события и результат игры «Хамрун Спартанс» — «Шахтер» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Трансляция встречи в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

«Хамрун Спартанс» в четырех турах общего этапа Лиги конференций набрал 3 очка, предыдущим соперником мальтийцев был «Линкольн» (3:1). У «Шахтера» — 9 очков, в четвертом туре «горняки» обыграли «Шемрок Роверс» (2:1).