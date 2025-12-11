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«Хамрун Спартанс» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Хамрун Спартанс» и «Шахтер» сыграют в Лиге конференций 11 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Хамрун Спартанс» и «Шахтер» сыграют в 5-м туре Лиги конференций в четверг, 11 декабря. Игра на Национальном стадионе в Та Кали (Мальта) начинается в 23.00 по московскому времени.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур.
11 декабря 2025, 23:00. Национальный (Та Кали)
Хамрун Спартанс
0:2
Шахтер

Ключевые события и результат игры «Хамрун Спартанс» — «Шахтер» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Трансляция встречи в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

«Хамрун Спартанс» в четырех турах общего этапа Лиги конференций набрал 3 очка, предыдущим соперником мальтийцев был «Линкольн» (3:1). У «Шахтера» — 9 очков, в четвертом туре «горняки» обыграли «Шемрок Роверс» (2:1).

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Лига конференций
ФК Шахтер (Донецк)
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