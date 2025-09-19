Гвардиола — об О'Райли: «Первоклассный игрок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру защитника Нико О'Райли в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:0).

«Нико О'Райли — первоклассный игрок. Он может играть на трех, четырех позициях. Он хорош в стандартных положениях, один на один, с мячом, хорошо действует на последних позициях. Он, надеюсь, будет играть еще много лет!» — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

20-летний защитник провел на поле все 90 минут.

Всего в этом сезоне на счету англичанина 4 матча во всех турнирах, в которых он не отметилмя результативными действиями. Футболист является воспитанником «Сити». Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028-го. Портал Transfrermarkt оценивает его стоимость в 18 милионов евро.