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Моуринью — второй тренер, который 5 раз выигрывал в главных европейских турнирах

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал вторым тренером, который 5 раз выигрывал в главных европейских турнирах.

59-летний португалец сравнялся по этому показателю с итальянским специалистом Джованни Трапаттони. 83-летний тренер во главе «Милана» становился обладателем Кубка европейских чемпионов в 1963 и 1969 годах, Кубка УЕФА с «Ювентусом» в 1977 и 1993 годах, и с «Интером» в 1991 году.

Моуринью выигрывал в финале Кубка УЕФА сезона-2002/02 и финале Лиге чемпионов сезона-2003/04 с «Порту», в финале Лиги чемпионов сезона-2009/10 с «Интером», в финале Лиги Европы сезона-2016/17 с «Манчестер Юнайтед» и в финале Лиги конференций сезона-2021/22 с «Ромой».

Помимо этого, Моуринью стал единственным тренером, который побеждал во всех еврокубковых турнирах.

Лига конференций
Жозе Моуринью
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