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Моуринью: «Рома» хочет выйти в полуфинал, как и «Буде-Глимт». Пусть победит сильнейший, а это мы»

Моуринью поделился ожиданиями от матча «Ромы» с «Буде-Глимтом»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги конференций с «Буде-Глимтом».

«Рома» хочет выйти в полуфинал, как и «Буде-Глимт», — приводит слова Моуринью Football Italia. — Я ожидаю отличный матч с преимуществом в виде домашнего стадиона и своих болельщиков, которые могут решить исход. Пусть победит сильнейший, а я убежден, что это мы».

Встреча состоится 14 апреля на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Первая матч прошел на стадионе «Аспмюра» в Буде и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Источник: https://football-italia.net/mourinho-frosty-when-discussing-bodo-glimt-controversy
Футбол
Лига конференций
ФК Буде-Глимт
ФК Рома
Жозе Моуринью
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