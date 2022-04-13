Моуринью: «Рома» хочет выйти в полуфинал, как и «Буде-Глимт». Пусть победит сильнейший, а это мы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги конференций с «Буде-Глимтом».

«Рома» хочет выйти в полуфинал, как и «Буде-Глимт», — приводит слова Моуринью Football Italia. — Я ожидаю отличный матч с преимуществом в виде домашнего стадиона и своих болельщиков, которые могут решить исход. Пусть победит сильнейший, а я убежден, что это мы».

Встреча состоится 14 апреля на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Первая матч прошел на стадионе «Аспмюра» в Буде и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.