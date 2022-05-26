Моуринью рассказал, что для него значит победа в Лиге конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы в матче против «Фейеноорда» в финале Лиги конференций.

«Мы переписали историю. С самого начала верили, что сможем выиграть этот турнир. Столько мыслей пролетает сейчас в моей голове. Я чувствую себя как настоящий «романиста», — цитирует Моуринью Sly Sport.

Победа принесла «Роме» первый европейский турнир в истории клуба.

Моуринью стал единственным тренером, который побеждал во всех главных европейских турнирах. Помимо этого, 59-летний португалец выиграл все еврокубковые финалы, в которых играл.