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Моуринью — о финале Лиги конференций: «Я чувствую то же самое, что и в свой первый еврокубковый финал»

Моуринью рассказал об эмоциях, которые испытывает перед финалом Лиги конференций
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями перед финалом Лиги конференций.

«К концу сезона мы подошли с двумя финалами. Первый (матч с «Торино. — Прим. «СЭ») — дал нам то, что мы заслужили — путевку в Лигу Европы. У нас есть еще одна цель. Для «Ромы» попасть в еврокубки естественно, мы не вошли в историю. Но этот финал уже история. Но нам нужно выложиться по полной, чтобы закончить работу.

Мой тренерский опыт, вопреки тому, что я думал — не помогает. Я чувствую то же самое, что и в свой первый еврокубковый финал», — цитирует Моуринью

В этом сезоне римляне заняли шестое место в серии А и квалифицировались в Лигу Европы сезона-2022/23.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится завтра 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Лига конференций
ФК Рома
Жозе Моуринью
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