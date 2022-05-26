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Моуринью выиграл все еврокубковые финалы, в которых играл

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не проиграл ни одного финала еврокубка в карьере.

59-летний португалец выигрывал в финале Кубка УЕФА сезона-2002/02 и финале Лиги чемпионов сезона-2003/04 с «Порту», в финале Лиги чемпионов сезона-2009/10 с «Интером», в финале Лиги Европы сезона-2016/17 во главе «Манчестер Юнайтед» и в финале Лиги конференций сезона-2021/22 с «Ромой».

Помимо этого, Моуринью стал единственным тренером, который побеждал во всех еврокубковых турнирах.

Футбол
Жозе Моуринью
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