Моуринью выиграл все еврокубковые финалы, в которых играл

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не проиграл ни одного финала еврокубка в карьере.

59-летний португалец выигрывал в финале Кубка УЕФА сезона-2002/02 и финале Лиги чемпионов сезона-2003/04 с «Порту», в финале Лиги чемпионов сезона-2009/10 с «Интером», в финале Лиги Европы сезона-2016/17 во главе «Манчестер Юнайтед» и в финале Лиги конференций сезона-2021/22 с «Ромой».

Помимо этого, Моуринью стал единственным тренером, который побеждал во всех еврокубковых турнирах.