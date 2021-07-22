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Главный тренер «Кешлы» прокомментировал поражение от «Сочи»

21:20
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Главный тренер «Кешлы» Санан Гурбанов подвел итоги матча против «Сочи» (0:3) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«Команда «Сочи» очень серьезная. Они заняли пятое место в чемпионате России. Был план, который ребята должны были выполнить на поле. Но соперник не позволял.

«Сочи» более готовая команда, они сыграли больше игр, чем мы, лучшая готовность.

Ребята волновались первые минут 15, это было видно. Но у нас все равно были моменты.

Мы не планировали «просто так» терять мячи: и в обороне, и в атаке. Может быть, мы просто мало игр сыграли, но мы много теряли мячи, пропускали голы... на ровном месте! Ребята старались, есть надежда. Ребята хотят играть, молодые, местные», — сказал тренер.

Ответная встреча пройдет 29 июля в Азербайджане.

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