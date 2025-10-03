Пиоли — о победе «Фиорентины» над «Сигмой»: «Мы провели хорошую игру, неплохо справившись с ней»

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Сигмой» (2:0) в 1-м туре общего этапа Лиги конференций.

«Победа помогает, это точно. Мы провели хорошую игру, неплохо справившись с ней. Мы могли завершить ее раньше: было несколько ошибок, но мы всегда контролировали ситуацию. Сейчас мы сосредоточены на чемпионате, нам предстоит тяжелый матч с «Ромой». Первый гол Пикколи за клуб? Нападающий растет с уверенностью и верой в свои силы благодаря голам. Было важно, чтоб он забил. Он работал очень хорошо и заслужил этот гол: он подсказывает нам важные решения», — цитирует итальянского специалиста Sky Sport.

«Фиорентина» следующий матч в Лиге конференций проведет на выезде против «Рапида».