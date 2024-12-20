Форвард «Челси» Гиу стал лучшим бомбардиром общего этапа Лиги конференций

Нападающий «Челси» Марк Гиу по итогам 6 туров общего этапа Лиги конференций стал лучшим бомбардиром.

19-летний испанец в четверг, 19 декабря, забил 3 гола в ворота «Шэмрок Роверс» и финишировал с 6 голами в 6 матчах на первой строчке. Вторым стал его одноклубник Кристофер Нкунку с 5 забитыми мячами.

Также 5 голов забили Кшиштоф Пентек («Истанбул ББ»), Афимико Пулулу («Ягеллония»), Милош Пантович («Бачка-Топола») и Джонни Кенни («Шэмрок Роверс»).