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«Хибернианс» обыграл «Фольгоре» в отборе Лиге конференций

00:13
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В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций мальтийский «Хибернианс» на выезде победил чемпиона Сан-Марино «Фольгоре» (3:1). Ответный матч состоится 27 июля.

Лига конференций

Второй отборочный раунд. Путь чемпионов

Первый матч

«Фольгоре» (Сан-Марино) — «Хибернианс» (Мальта) — 1:3 (1:2)

20 июля. Серравалле. Стадион Олимпийский.

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Евгений Петров все материалы автора

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