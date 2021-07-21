«Хибернианс» обыграл «Фольгоре» в отборе Лиге конференций
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В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций мальтийский «Хибернианс» на выезде победил чемпиона Сан-Марино «Фольгоре» (3:1). Ответный матч состоится 27 июля.
Лига конференций
Второй отборочный раунд. Путь чемпионов
Первый матч
«Фольгоре» (Сан-Марино) — «Хибернианс» (Мальта) — 1:3 (1:2)
20 июля. Серравалле. Стадион Олимпийский.
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